La Molina acull avui i demà la Copa d'Europa femenina per dotzè any

L'estació cerdana de la Molina acollirà entre avui i demà, per dotzena vegada, la Copa d'Europa FIS d'esquí alpí femení, que reunirà les grans figures del circuit. En les dues proves de gegant previstes competiran les catalanes de l'equip de la federació espanyola Júlia Bargalló, Núria Pau i Anna Esteve, a més de Mirentxu Miquel.

En la temporada del 75è aniversari, la Molina acull una altra prova important del panorama internacional després de la Copa del Món de surf de neu de la setmana passada. Aquesta és una prova de rellevància que la Cerdanya coneix molt bé després d'haver-la acollit, de manera interrompuda, des del 2003. Avui i demà, les esquiadores afrontaran dos gegants que tenen valuosos punts en joc, ja que representa la penúltima cita de la temporada.

La prova és especial per a Núria Pau, formada a La Molina Club d'Esports, que enguany ja ha estat dues vegades entre les trenta primeres classificades, a les proves disputades a Kvitfjell i a Bad Wiessee. A més, és previsible que lluitin per la victòria les millors de la temporada, com l'austríaca Katharina Liensberger, la seva perseguidora, l'eslovena Meta Hrovat, i la tercera classificada d'aquesta categoria, la noruega Kristine Gjelsten Haugen.