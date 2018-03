Navarcles fa una sortida amb raquetes de neu a Costabona

El Centre Excursionista de Navarcles organitza, per a aquest dissabte, una sortida amb raquetes de neu a Costabona, a una alçada de 2.465 metres. La sortida serà a les set del matí davant de l'hostal Baviera de Navarcles, i qui vulgui també hi podrà anar amb esquís de muntanya. La dificultat és mitjana i la distància és d'uns 16 quilòmetres, amb uns 850 metres de desnivell positiu. Es retornarà a Navarcles entre les cinc i les sis de la tarda.

Per obtenir més informació sobre les condicions de la jornada i també per saber com cal inscriure-s'hi, es pot enviar un correu electrònic a l'adreça cenavarcles@gmail.com. També es pot contactar amb el club.