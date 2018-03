Reconeixement de la Volta a Catalunya per les arribades a la Cerdanya

La Volta Ciclista a Catalunya, que arrenca el proper dia 19 d'aquest mes a Calella, farà avui, en l'acte de la seva presentació, un reconeixement a tot de personalitats que han tingut importància en la seva evolució. Entre ells hi ha l'estació de la Molina, un dels principals punts d'arribada de moltes etapes reina de la Volta, com ara la quarta d'aquest any, el proper dia 22, i que compleix en aquest 2018 el seu 75è aniversari.

La presentació de la Volta, que es fa avui a les set de la tarda a l'INEFC de Barcelona i que és oberta al públic en general, descobrirà tots els detalls, tècnics i esportius, de la 98a edició de la cursa. A més, es presentarà el cartell corresponent a aquesta edició, els nous mallots i s'entregaran les medalles d'honor, com ara la de la Molina.

L'edició d'enguany de la Volta a Catalunya, que tindrà a la seva sortida el navassenc Jordi Simón com a representant de la Catalu-nya Central, ara enrolat en l'equip Burgos BH, començarà a Calella i acabarà a Barcelona després de set etapes de les quals la quarta acabarà a la Molina i la quarta arrencarà de Llívia, abans d'arribar a la Vall d'Aran. Seran les dues més potents del recorregut.