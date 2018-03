Salva Arco: «Ens equivocaríem si pensem més enllà del Manresa»

El partit de diumenge entre l'ICL Manresa i el líder de la lliga, el Cafés Candelas Breogán, serà especial per a un parell de jugadors dels gallecs. Un és Guille Rubio i l'altre, el navassenc Salva Arco, que ve de ser el més valuós de la jornada passada a la lliga LEB Or, malgrat la derrota del seu equip a casa contra el Chocolates Trapa Palència. En declaracions fetes al web de la Federació Espanyola de Bàsquet, el bagenc considera que el partit de diumenge serà «especial», i també que «ens equivocaríem si penséssim més enllà» d'aquest partit.

Respecte del duel del Nou Congost, «ja he jugat moltes vegades contra el Manresa, però tornar allà sempre és un partit especial. Vaig jugar tres temporades al seu planter i vaig ser dos anys capità del primer equip a la lliga Endesa, una època de la qual tinc un gran record». Al marge d'això, «serà un partit complicat al qual esperem arribar havent après dels errors de la darrera derrota. Anirem a fer el nostre bàsquet per poder guanyar un partit del qual no mirem més enllà».

En aquest sentit, pensa que per pujar encara queda un llarg camí i que «ens equivocaríem si penséssim més enllà del Manresa, ja que hem treballat així durant tota la temporada. La resta de partits encara queden molt lluny i, encara que sabem que aquest any l'ascens directe pot ser un objectiu possible per la manera com hem funcionat, crec que mai no havia estat més difícil que aquesta temporada. La lliga ha crescut en qualitat, en jugadors i en equips, i això està fent que sigui molt dur i que quedi encara un món fins al final de la lliga».

Bon partit sense premi

Arco ve de fer 24 punts i 35 de valoració en la derrota del seu equip contra el Palència, però ell va quedar insatisfet ja que «les xifres no valen per a res si vénen acompa-nyades d'una derrota. Te'n vas a casa content per la teva actuació, però amb el pensament que ho canviaries per haver pogut gua-nyar el partit». De tota manera, és de l'opinió que «potser se li ha donat massa importància pel fet que el Prat havia perdut a Ourense i perquè no havíem deixat escapar cap partit a casa, però, analitzant-ho fredament, és molt difícil poder-te mantenir invicte durant tota una temporada a casa. És cert que nosaltres no vam estar al nostre millor nivell, però tot i això no vam fer un mal partit i la derrota va ser més per mèrit del rival que no pas per demèrit meu».