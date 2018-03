El Baskonia es manté viu i deixa gairebé fora el València

El València Basket va dir pràcticament adéu a les seves aspiracions d'entrar al play-off de l'Eurolliga en caure derrotat a casa contra el Baskonia (71-81). Els bascos ara queden a un triomf de la vuitena posició, que ahir va conservar el Maccabi després de vèncer a la pista de l'Anadolu Efes per 81-94.

El conjunt de Rafa Martínez va pagar un molt mal tram final de partit després d'haver arribat amb avantatge (71-70) a 4.11 per al final. A partir d'aquí, els vitorians van fer un parcial de 0-11 impulsats per un triple de Garino i una jugada de tres tirs lliures de Marcelinho Huertas per culpa de la torpesa de Doornekamp, que li va fer una falta innecessària. A la primera part, els homes de Txus Vidorreta havien dominat (36-31), però Pedro Martínez, que tornava a la Font de Sant Lluís, on no va ser renovat després de guanyar la lliga Endesa, va prendre's la revenja i va mantenir vives les possibilitats del seu equip. Rafa Martínez només va anotar tres punts, amb un triple, en un duel dominat pels 19 punts de Marcelinho, que van minimitzar els 15 de San Emeterio.

A Madrid, el conjunt de Pablo Laso va superar el Panathinaikos (92-75) i empata amb el Zalgiris, que avui rep el Fenerbahçe, en la lluita per ser quart i tenir l'avantatge de pista en els play-off. Els grecs queden una victòria a sota. L'equip blanc va trencar el partit al tercer període, per mitjà d'un gran Causeur, autor de 25 punts en el seu millor partit com a madridista, i no va patir en el tram definitiu del xoc. A més, els madridistes recuperen el bàsquet average, ja que van perdre de dos punts a Atenes. També ahir, Khimki, 77-AX Milà, 86.



Pesic prioritza el «com»

Avui juga el Barça, virtualment eliminat, i ho fa a casa contra l'Estrella Roja (21 hores). Ahir, el seu tècnic, Svetislav Pesic, va declarar que hi ha objectius com millorar constantment perquè «amb guanyar partits no estic content. El nostre objectiu no és només guanyar, sinó com es guanya». També avui, l'Unicaja visita el CSKA de Moscou.