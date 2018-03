El Girona vol vèncer un Depor deprimit i pujar fins al sisè lloc

El Girona provarà de vèncer avui (21 hores) un Deportivo debilitat i en posició de descens i fer un pas més per lluitar per ser a Europa. De fet, els gironins segurament hi accedirien sent setens, però un triomf els faria ascendir avui al sisè lloc, davant del Vila-real, a qui van derrotar dissabte passat.

L'equip de Machín intentarà mantenir-se fort a Montilivi, on ha guanyat els cinc darrers partits, davant d'un adversari que no ha aconseguit guanyar en les dotze darreres jornades del campionat però que només es troba a dos punts de la salvació.

S'espera que els gironins puguin fer actuar el seu equip de gala, amb el retorn de Mojica al lateral esquerre.