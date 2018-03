Guardiola, sancionat amb 22.500 euros pel llaç groc

La federació anglesa de futbol (FA) ha decidit sancionar el santpedorenc Pep Guardiola, l'entrenador del Manchester City, amb 22.000 lliures (22.500 euros) per portar un llaç groc de suport als "presos polítics". A finals del febrer passat, la FA ja va advertir Guardiola en obrir-li un expedient per lluir "un missatge polític que va en contra de les normes federatives" durant els partits de la Premier League i la FA Cup. El tècnic disposava fins als 5 de març per presentar al·legacions. A més de la sanció imposada, Guardiola ha estat advertit de cara al futur.

"Vaig dir des del principi que si la FA considera que no havia de portar el llaç groc, ho acceptaria, però el fet que l'utilitzi o no, no significa res perquè el llaç groc sempre hi serà, es vegi o no, fins i tot si el porto en la conferència de premsa o després del partit, no importa", va dir Guardiola aquest dimarts.

"La situació no canvia, encara hi ha persones a la presó d'una manera injusta", va afegir l'entrenador del Manchester City, que va recalcar que el llaç groc no el llueix per obrir el debat sobiranista, sinó per protestar per l'empresonament d'independentistes a qui considera "innocents". "No es tracta de dreta o esquerra. No es tracta d'un problema polític", va dir Guardiola la setmana passada. "El llaç és per les persones que diuen que no és correcte tenir a quatre persones a la presó", va manifestar.