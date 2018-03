Igualada reconeixerà diumenge els seus millors esportistes

Guardonats individuals i per equips en l´edició del 2017 dels Premis Neptú d´Igualada ARXIU PARTICULAR

El Teatre Municipal l´Ateneu d´Igualada serà l´escenari diumenge de la cerimònia que anualment reconeix els millors esportistes de la ciutat, tant escolars com membres d´entitats i clubs, atorgant-los els Premis Neptú. L´acte es podrà veure en streaming a través d´Internet, al web www.premisneptuigualada.cat, on també es pot consultar tota la informació de la gala.

La cerimònia es divideix en dues parts: a les 17 h, protagonisme per als esportistes escolars i, a continuació, a les 19 h, torn per als federats. La presentació anirà a càrrec de la periodista Marta Carreras i l´animació la posaran els espectacles de Basket Beat i Ricky, el professor de tennis. En aquesta edició, els candidats a millor esportista masculí són Marc Sánchez (CA Igualada), Àlex Varea (CN Igualada) i Joan Masip (CER L´Escala). En l´àmbit femení, les finalistes són Anna Noguera (CAI Triatló), Cora Salas (CA Igualada) i Lorena Llamas (CC Bizkaia-Durango). En esports d´equip, els finalistes masculins són Ton Baliu (FC Porto), Roger Bars (Igualada HC) i Ionut Bogdan Tosca (Anoia RC) i les femenines són Gemma Marsal (Igualada VC), Maria Díez (Gijón HC) i Teresa Bernadas (CP Alcorcón). Hi haurà també guardons per a reconèixer els millors esportistes col·lectius, els esportistes i equips amb millor projecció de futur i l´entrenador més destacat. Finalment, es lliurarà el premi al millor esdeveniment de l´any passat, que va ser el 25è Vòlei Sorra d'Igualada.