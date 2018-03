Jaume Cots té un control dels metres que ha nedat

2 milions

Va ser enginyer qualificat de la Pirelli i per ell van passar molts alumnes de l'anomenada Mestria, ara Lacetània, on va impartir classes de diverses disciplines, sobretot de dibuix tècnic (també anteriorment havia fet ensenyament a Arts i Oficis). El seu vessant de nedador, potser més desconegut, s'ha descobert ara de màster. Metòdic com qualsevol enginyer, Jaume Cots té una llista de tots els metres que ha nedat des que es va implicar de nou en la natació l'abril del 2009. En total, el manresà té comptabilitzats aproximadament 2.060.000 metres. També té anotats estadísticament les marques aconseguides en les diferents proves amb el pas dels anys. «Al principi era força eficient amb els temps, després vaig tenir una baixada important en el meu rendiment, i ara m'he recuperat. Fins i tot quan em visita el cardiòleg queda sorprès de la meva recuperació, i això, és clar, també m'anima a trobar-me més bé. Penso dedicar-me a la natació mentre el cos aguanti. Si un dia no puc anar a entrenar-me, penso que ja hi aniré l'endemà, no passa res».