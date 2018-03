La selecció catalana sub-16 només té porters manresans

Els porters Arnau Pérez i Pau Giménez i el tanca o ala Iker Fernández, jugadors del cadet A del Manresa FS, defensaran els colors de la selecció catalana sub-16 a la fase final del Campionat d'Espa-nya de Seleccions Territorials de Calvià, que s'inicia demà.

El combinat català, que competirà pel títol estatal, és integrat per un total de dotze jugadors. Per tant, el Manresa FS hi aporta el 25% dels seleccionats, el màxim permès per la reglamentació.

A la fase final accedeixen les quatre millors seleccions autonòmiques de l'estat, després de la disputa d'una fase prèvia. Catalunya s'enfrontarà demà, a les 12 del migdia, a l'equip amfitrió, el combinat de les Illes Balears. Dues hores abans, s'enfrontaran les seleccions de Madrid i Castella la Manxa en la primera semifinal. Els equips guanyadors jugaran la final diumenge a les 11 del matí.

A més, els ales del cadet A del club manresà Sergio Rodríguez i Sergio Pérez han figurat en la preselecció. Pérez va ser un dels dar-rers jugadors descartats pel seleccionador, Rubén González.

Una porteria amb accent bagenc

En la convocatòria final del combinat català destaca un fet del tot inusual: els dos porters de la selecció pertanyen al Manresa FS i defensen la porteria del mateix equip. Arnau Pérez i Pau Giménez són companys al cadet A blanc-i-vermell i a la selecció, alhora que competeixen per gaudir de la titularitat. Però aquest és un fet que el manresà i el santpedorenc duen amb naturalitat. Tal com expliquen, «al nostre equip som tres porters. Els caps de setmana un reforça el juvenil A o B i els altres dos es reparteixen equitativament els minuts de joc». Aquest esquema funciona a la perfecció. L'equip ocupa la tercera posició a la Divisió d'Honor, amb nou punts d'avantatge respecte al quart, el Catgas Santa Coloma.

Ser el titular de la porteria de la selecció és més incert. Pau Giménez exposa que, «durant la disputa de la fase prèvia, mai no sabíem qui jugaria. Finalment, jo vaig jugar el primer partit, l'Arnau el segon i una part cadascun del tercer i darrer». Ambdós assenyalen que acataran la decisió del tècnic en aquesta fase final i no dubten afirmar que «prefereixo no jugar i guanyar el campionat».

Per la seva part, Iker Fernández defensa la samarreta del Manresa FS per primera vegada aquesta temporada. «Com em penedeixo de no haver vingut l'estiu del 2015, la primera vegada que m'ho van proposar!», exclama.