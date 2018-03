La noruega Stjernesund guanya a la Molina

L'esquiadora noruega Thea Louise Stjernesund va guanyar ahir la primera prova de gegant de les dues de la Copa d'Europa que s'han de disputar a l'estació cerdana de la Molina. El millor resultat per a la representació catalana ha estat la 23a posició de Júlia Bargalló, seguida a poca distància de Núria Pau, que ha acabat en 26è lloc. El segon lloc ahir va ser per a la també noruega Kristien Gjelsten Haugen i el tercer, per a la suïssa Rahel Kopp. Avui es disputa el segon gegant.