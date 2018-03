Quatre equips del Gimnàstic visiten i juguen a les instal·lacions del Reial Madrid

Amb una expedició de 85 integrants, el Gimnàstic de Manresa ha visitat les instal·lacions del Reial Madrid per jugar-hi quatre partits de futbol contra les respectives formacions del club blanc. Això, després de l´acord de filiació que van arribar fa unes setmanes les dues entitats (abans el Gimnàstic de Manresa era col·laboració del FC Barcelona). A la capital de l´estat, on els manresans van arribar-hi amb AVE des de Lleida, la recepció es va fer a la Ciutat Esportiva de Valdebebas, on van ser rebuts pels seus homòlegs madridistes. Després de veure les instal·lacions i de dinar es van jugar els partits. Primer va ser el torn del cadet A, que va caure per un ajustat 2 a 1 amb els ´merengues´. L´Infantil A del Nàstic es va imposar per 0 a 1 al Reial Madrid, i l´infantil B, per 0 a 2. Un combinat d´alevins (la confrontació va ser de futbol 11 quan a Catalunya es juga a futbol 7 en aquesta categoria), van empatar a dos gols davant els madridistes. En definitiva, una experiència que a ben segut no s´oblidarà al Gimnàstic.