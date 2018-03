«El meu repte per a la temporada a l'aire lliure és fer un salt de 13 metres»

Campiona d´Espanya sub-23 en pista coberta. A l´edat de 19 anys, Taher és una de les joves promeses de l´atletisme català, tal com demostren les seves victòries tant en el català com en l´estatal sub-23 de pista coberta en la disciplina de triple salt. Al campionat d´Espanya absolut en pista coberta de València va finalitzar en cinquè lloc

Nora Taher, una santcugatenca de 19 anys, és una de les joves promeses de l´atletisme català. Enguany, a les files del CA Igualada, està fent un gran inici de temporada, tal com demostren les victòries tant en el català com en l´estatal sub-23 en pista coberta i en triple salt. Pocs dies després, al campionat d´Espanya absolut en pista coberta de València, va finalitzar cinquena i va millorar la seva marca fins als 12,86 metres.

Com van ser els seus inicis?

Vaig començar als set anys. Era en uns casals a Sant Cugat, i un dels monitors em va veure capacitada per fer atletisme i va recomanar a la meva mare que m´hi apuntés. Ho va fer i vaig començar al Club Muntanyenc Sant Cugat.

Durant dos anys va competir a les files del Barça. Com va anar el seu fitxatge?

El Muntanyenc i el Barça tenien una mena d´afiliació. Van venir a buscar alguns atletes del club, i jo vaig ser un d´ells.

Però aquest estiu va tornar a canviar d´aires i va anar al CA Igualada. Per quin motiu?

No estava a gust al Barça, i volia fer un canvi d´aires. Llavors vaig parlar amb una altra santcugatenca que estava a l´Igualada, Cora Salas. Ella em va donar referències positives del club, i vaig decidir anar allà.

Enguany ha iniciat el curs en forma. El primer èxit va arribar al català sub-23 de Sabadell, on es va imposar tant en triple salt com en llargada. S´ho esperava?

Sabia que arribava en bona forma i podia fer un bon salt, però el que no m´esperava era millorar les meves marques, i a més fer-ho en 20 cm en triple i en 30 a la llargada.

Dues setmanes més tard va tornar a imposar-se, ara a l´estatal sub-23 de Salamanca...

Vaig anar-hi molt concentrada, i això em va permetre fer un bon salt i endur-me la victòria i millorar la meva marca fins als 12,79 m.

El cap de setmana següent va arribar el campionat d´Espanya absolut, a València, on novament va millorar la marca.

No hi vaig arribar amb tan bona mentalitat com a la competició sub-23. La lluita per les medalles va ser disputada, i vaig ser cinquena. Vaig quedar a sis cm del bronze i a un del quart lloc.

Quins objectius té per a la temporada a l´aire lliure? Podrà mantenir el nivell de resultats?

El meu repte per a la temporada a l´aire lliure és arribar a fer un salt de 13 metres. Pel que fa als resultats, serà complicat, ja que les competicions a l´aire lliure no estan tan condensades en el temps, i això t´exigeix estar en bona forma durant més mesos.

Va començar a competir en triple salt des del principi?

No. A l´inici provàvem totes les disciplines, i després vaig decantar-me pel fons. Més tard em vaig adonar que aquest tipus de curses em posaven nerviosa. Als 12 anys vaig començar a fer triple salt, i als 14 vaig aparcar el fons.

Quina és la seva rutina d´entrenaments?

M´exercito quatre dies per setmana a Sant Cugat, amb el meu tècnic, l´Antonio Corgos. Fem sessions de dues hores i treballem aspectes com la velocitat, el salt, les sèries i l´entrenament amb peses.

Com es definiria?

Sóc una atleta treballadora, tot i que a vegades em queixo del cansament. D´altra banda, em falta força, i estem augmentant les peses per millorar els impulsos.

Quin és el seu referent?

La meva companya Cora Salas.