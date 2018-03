El Barça s'exhibeix en el darrer període i obté una victòria estèril

El Barça Lassa va seguir la seva línia de seguretat defensiva i va derrotar sense pietat un Estrella Roja a qui se li està fent llarga la fase regular. Els blaugrana van mostrar la millora amb Pesic a la banqueta, tot i que van demostrar que han fet les coses molt malament perquè els serbis encara tinguin dos triomfs més a la classificació.

El segon i el darrer quarts van ser clau per explicar la gran diferència. El parcial de 28-12 dels barcelonistes en el segon, marcat també pel trencament del taulell després d'una esmaixada de Tomic dos minuts abans del descans, va trencar el partit. L'Estrella Roja va remuntar vuit punts aleshores i es va arribar a situar a tretze, però Pesic va tornar a posar pressió als seus jugadors, que van deixar en cinc punts el seu rival en els darrers deu minuts i van tancar el partit amb una diferència de punts superior a la trentena. Quatre blaugranes van passar de 10 punts, amb una menció especial per al 4 de 5 de Pau Ribas en els llançaments de tres punts i al 4 de 6 de Koponen.

En la resta de partits, el CSKA de Moscou va apallissar l'Unicaja per 101-76, i els malaguenys queden a tres triomfs del Maccabi, que és l'equip que marca el tall de classificació, amb cinc partits per jugar. El Zalgiris va perdre la quarta posició, que dóna avantatge de camp en els play-off, en benefici del Reial Madrid en perdre contra el Fenerbahçe per 78-85. A més, l'Olympiacos segueix segon en guanyar per 87-79 el Brose.