El Barça visita el seu darrer botxí en la lliga, que ara ocupa l'últim lloc

El Barça juga aquesta nit (20.45 hores, Movistar Partidazo) al camp on la primavera passada va perdre mitja lliga. La Rosaleda va viure la darrera derrota dels blaugrana en un campionat que va acabar guanyant el Reial Madrid, malgrat que l'equip de Luis Enrique va guanyar tots els partits fins al final. Aquest fet va ser recordat ahir per Ernesto Valverde, que va dir que el Màlaga «ja ens va complicar la lliga passada i no volem que faci el mateix aquesta. Aquest no és un partit de proves, és un partit per fer proves per guanyar i res més. No vull que ningú el vegi d'aquesta manera», tot i la proximitat amb el decisiu duel de dimecres contra el Chelsea. El central colombià Yerry Mina va quedar novament fora de la llista. Avui també es juguen l'Eibar-Reial Madrid, el Sevilla-València i el Getafe-Llevant.