La biblioteca del Casino acull l'exposició reivindicativa «Esportistes manresanes»

«La presència de les dones en el món de l'esport és encara molt inferior a la dels homes». Amb aquest paràgraf s'inicia la presentació de l'exposició Dones i cultura esportiva: Esportistes manresanes, que, fins al proper dijous, 15 de març, es pot visitar als accessos de la biblioteca del Casino.

La mostra ha estat elaborada pels alumnes de 1r de batxillerat de l'institut Pius Font i Quer, sota la tutela de Xavier Valls, professor de filosofia i sociologia, i Pablo Navarro, cap del departament d'Educació Física, i en col·laboració amb el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) Montserrat Roig.

Enmarcada dins els actes del Dia Internacional de la Dona, l'exposició reclama la igualtat d'oportunitats per a les dones en l'àmbit esportiu i denuncia els «grans murs creats per estereotips socials i culturals» que, encara en ple segle XXI, dificulten l'accés de la dona a la pràctica de l'esport o a l'exercici de responsabilitats tècniques o directives. No endebades, els autors de la mostra constaten, amb encert, que «l'esport va ser ideat per l'home».

A més del text introductori de denúncia i reivindicació, l'exposició permet conèixer la trajectòria de deu esportistes manresanes emblemàtiques, des de les germanes Lídia i Marta Camprubí fins a una futbolista de l'actualitat, la jove davantera de l'Espanyol B Andrea Martínez.

Una vegada finalitzada la seva estada al Casino, la mostra s'exhibirà amb caràcter itinerant per diversos espais esportius i centres educatius, sota la supervisió del SIAD Montserrat Roig.