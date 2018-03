Cristiano surt al rescat del Madrid davant un gran Eibar

El Reial Madrid va guanyar (1-2) l'Eibar a Ipurua en un disputat partit, decidit pels dos gols de Cristiano Ronaldo, que va deixar en no res el gol anotat per Iván Ramis, que va empatar el matx per al conjunt basc, i que en moltes fases del partit va dominar al l'equip de Zinedine Zidane.

Especialment a la primera part, el quadre basc va ser millor i va tenir algunes de les millors ocasions. No obstant això, l'energia del Madrid va ser letal i els gols del portuguès, aprofitant dos errors defensius de la defensa de l'equip blaugrana, van ser suficients pel aconseguir el triomf madridista.