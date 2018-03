El Barça no pateix a la Rosaleda

El FC Barcelona ha superat (0-2) sense sobresalts el seu compromís en La Rosaleda davant el cuer, el Màlaga, per proseguir en el seu camí cap al títol en LaLiga, en una jornada 28 que s'ha perdut Messi per paternitat i que van saber aprofitar Coutinho i Dembélé, abans del compromís davant el Chelsea en Champions.

Ernesto Valverde no va poder comptar amb el '10', pare per tercera vegada just aquest dissabte, ni tampoc amb el lesionat Iniesta, però no els va trobar a faltar, perquè els blaugrana han afrontat el partit més plàcid de la temporada. I, sense una idea clara de com jugar davant el líder, els malaguenys han sucumbit en la primera mitja hora.

Els gols de Luis Suárez i Coutinho, sumats a l'expulsió per vermella directa de Samu García en una entrada a Jordi Alba, han matat el duel. El Barça ha dosificat i Valverde ni tan sols ha vist necessari donar excessiu descans a alguns pilars. La renda provisional en lliga pels catalans és d'11 punts sobre un Atlètic que juga aquest diumenge davant el Celta, abans de la 'final' contra el Chelsea dimecres vinent en el Camp Nou.

A 11 punts de la salvació, amb la victòria aquest mateix dissabte del Llevant a Getafe, la desesperació malaguenya ha quedat reflectida en l'entrada de Samuel a Alba, que ha deixat als locals amb 10 tota una hora de partit. Una excusa perfecta perquè el Barça baixés el teló a la seva visita a Màlaga, amb possessió i control, i descans amb pilota amb un ull posat en la Champions en comptes de en les substitucions.



Fitxa tècnica



Màlaga CF: Roberto; Rosales, Luis Hernández, Miquel, Ricca; Lacen, Iturra, Samuel, Chory (Lestienne, min. 61); Rolán (Success, min. 79) i En-Nesyri (Ideye, min. 78).

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto (André Gomes, min.74), Piqué, Umtiti, Jordi Alba (Digne, min. 77); Busquets, Rakitic, Paulinho, Dembélé (Aleix Vidal, min. 85), Coutinho i Luis Suárez.

Gols: 0 - 1, min. 15, Suárez; 0 - 2, min. 28, Coutinho.

Àrbitre: Martínez Munuera (C. Valencià). Va amonestar a Iturra (min. 49) pel Màlaga i a Luis Suárez (min. 84) pel Barcelona. Va expulsar a Samu García (min. 30) per vermella directa en el Màlaga.

Estadi: La Rosaleda, 26.677 espectadors.