Guardiola és multat amb 22.500 euros pel llaç groc

L'entrenador santpedorenc del Manchester City, Pep Guardiola, va ser multat ahir amb 20.000 lliures (uns 22.500 euros) per violar la reglamentació de la Federació Anglesa (FA) després d'«exhibir un missatge polític» en lluir el llaç groc de suport als independentistres catalans a la presó. L'ús del llaç infringeix la reglamentació de la FA, un fet pel qual Guardiola va ser advertit dues vegades abans que l'ens federatiu emetés la resolució ahir. A més, va ser avisat sobre la seva conducta futura.

Aquesta decisió arriba després que el mateix Guardiola digués dimarts, després del partit de la Lliga de Campions contra el Basilea, en què sí que va lluir el llaç perquè la UEFA no li ho prohibeix, que «si la FA considera que no he de portar el llaç, ho acceptaré, però el fet que el porti o no, no significa res ja que el llaç groc sempre hi serà, es vegi, o no, fins i tot si el duc en la conferència de premsa o després del partit, no importa».



La situació no canvia

Guardiola va ser clar en dir que «la situació és la mateixa, encara hi ha persones a la presó d'una manera injusta», en referència, sobretot, a l'empresonament dels activistes Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, a qui considera «innocents». El llaç també es refereix als polítics Oriol Junqueras i Joaquim Forn.

La setmana passada Guardiola va dir que «no es tracta de dreta o d'esquerra. No es tracta d'un problema polític. El llaç és per les persones que diuen que no és correcte tenir quatre persones a la presó» en aquests moments.

Caldrà veure com respon Guardiola a partir d'ara, tot i que al darrer partit de lliga, diumenge passat contra el Chelsea, ja no va lluir el llaç. Sí que ho va fer, en canvi, en la màxima competició europea i la seva intenció és seguir-ho fent.

Qui no comparteix la seva opinió és el president del FA, Martin Glenn, que va insistir que el llaç groc era «un símbol polític», tot i que més tard es va disculpar per alguns dels seus comentaris després d'equiparar la cinta groga amb «una esvàstica o amb la falç i el martell».

Martin Glenn va afegir que «per tal de ser honest, i per ser molt clar, el llaç groc de Pep Guardiola és un símbol polític, és un símbol de la independència catalana. Tot el que fem és aplicar les lleis del joc de manera equitativa».