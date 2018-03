Igualada reconeixerà demà els seus millors esportistes

Guardonats individuals i per equips en l´edició del 2017 dels Premis Neptú d´Igualada arxiu particular

El Teatre Municipal l'Ateneu d'Igualada serà l'escenari demà, diumenge, de la cerimònia que anualment reconeix els millors esportistes de la ciutat, tant escolars com membres d'entitats i clubs, i se'ls atorga els Premis Neptú. L'acte es podrà veure en streaming per Internet al web ww.premisneptuigualada.cat, on també es pot consultar tota la informació de la gala.

La cerimònia es divideix en dues parts: a les 17 h, protagonisme per als esportistes escolars i, a continuació, a les 19 h, torn per als federats. La presentació serà a càrrec de la periodista Marta Car-reras, i l'animació la posaran els espectacles de Basket Beat i Ricky, el professor de tennis. En aquesta edició, els candidats a millor esportista masculí són Marc Sánchez (CA Igualada), Àlex Varea (CN Igualada) i Joan Masip (CER L'Escala). En l'àmbit femení, les finalistes són Anna Noguera (CAI Triatló), Cora Salas (CA Igualada) i Lorena Llamas (CC Bizkaia-Durango). En esports d'equip, els finalistes masculins són Ton Baliu (FC Porto), Roger Bars (Igualada HC) i Ionut Bogdan Tosca (Anoia RC), i les femenines són Gemma Marsal (Igualada VC), Maria Díez (Gijón HC) i Teresa Bernadas (CP Alcorcón). Hi haurà també guardons per reconèixer els millors esportistes col·lectius, els esportistes i equips amb millor projecció de futur i l'entrenador més destacat. Finalment, es lliurarà el premi al millor esdeveniment de l'any passat, que va ser el 25è Vòlei Sorra d'Igualada.