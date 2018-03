El Melilla s'enfonsa a la segona part contra el Leyma

El Melilla, l'equip que semblava més en forma de la lliga a l'inici de la segona volta, amb triomf inclòs al Nou Congost, s'està desfent per moments. El conjunt nord-africà va ser esborrat de la pista a la segona meitat per un Leyma Coru-nya especialista en donar sorpreses a pistes complicades, ja que també va vèncer a Manresa, però irregular com ell sol. Ahir, els gallecs van oferir espectacle i, amb un parcial de 22-46 a la segona meitat, van endur-se una victòria que encara els permet somiar ser cap de sèrie a l'inici de les eliminatòries d'ascens.

El Melilla, que guanyava a la primera part per 34-32, es va anar enfonsant a poc a poc. Al final del tercer quart ja perdia per 45-61 i la caiguda ja no va tenir fi. El seu màxim anotador va ser Diego Kapelan, amb 13 punts, davant d'un adversari en què cinc jugadors van fer dobles dígits d'anotació i en què van destacar els 17 punts i 24 de valoració del renascut Edu Hernández Sonseca, clau per aturar Fran Guerra, principal referent del conjunt de Melilla.



El Lleida cau encara més

Qui sembla allunyar-se cada cop més dels play-off és el Lleida, que ahir va caure derrotat a casa contra un equip que ara mateix sembla imparable. L'Ourense, que ja avançada la competició només havia guanyat un partit, ha encadenat una ratxa de deu triomfs en onze enfrontaments i ahir va guanyar a Barris Nord amb un final de partit més encertat que el del seu rival. Les errades de Derksen van permetre a Johnson i Ahonen anotar les cistelles decisives per a un triomf que deixa els gallecs molt a prop dels nou primers.

També escala el Palència, que, després de vèncer a la pista del líder, ahir va liquidar un Clavijo que només va aguantar mitja part i que guanyava al descans per 43-47. A la represa, els de Logronyo van notar la falta de relleus i van caure per un clar 86-71. Andrés Miso, amb 17 punts, i Busma, amb 16, van ser els millors dels locals. Pel Clavijo va excel·lir Coggins, autor de 22 punts.

Per la seva banda, el Tau Castelló va tornar al camí de la victòria i va derrotar un Sammic que la setmana passada havia sorprès en derrotar el Melilla, tot i que ahir es va notar que no era una gesta tan important. Els castellonencs van tenir una gran estrella, Alfredo Ott, autor de 31 punts i 38 de valoració. Els bascos no en van tenir prou amb els 20 punts de Vucetic.



Les goteres de Càceres

A l'hora de tancar aquesta edició, el Càceres i l'Oviedo encara jugaven el seu partit, que va començar una hora i mitja tard per les goteres causades per la borrasca Félix. L'Oviedo dominava clarament per 39-56 al descans.