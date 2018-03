Un Barça a mig gas guanya a La Rosaleda

És difícil pensar que el Barça pot jugar millor sense Messi, quasi és dir una barbaritat. El cert és que els homes de Valverde van demostrar a la primera part contra el Màlaga que l'equip pot jugar bé sense la seva estrella. Amb Suárez de capità general i Coutinho i Dembélé posant el toc de màgia els blaugrana en van tenir prou per derrotar el cuer de la lliga. Això sí, a la segona part l'equip va trobar a faltar les idees del geni.

El Barça va agafar les regnes del partit des del principi. Els homes de Valverde van complir el guió habitual, és a dir, madurar el partit a poc a poc i fer cansar el rival. Un Màlaga que va sortir molt valent, amb una pressió avançada i intentant treure la pilota jugada. Els homes de José Manuel González però, es va adonar que aquesta fórmula no funcionava i van optar pel més segur, tancar-se darrere.

Els de Valverde van trobar profunditat i verticalitat des de l'inici. Amb un Dembélé inspirat en els regatejos i un Suárez incisiu en les desmarcades tot era més fàcil. Al minut 13, una gran passada a l'espai de Paulinho a Suárez es convertia en la millor ocasió dels blaugrana, ahir vestits amb la tercera equipació. L'uruguaià va superar el seu rival amb un retall però Roberto va aturar el remat en una gran estirada. Novament Suárez va disposar d'un altre remat que va sortir desviat, dos minuts més tard. A la tercera, però, l'uruguaià no va perdonar i al minut 15 va aprofitar una gran passada de Jordi Alba per rematar plàcidament davant Roberto i fer el 0-1.

El Màlaga va tenir una tímida reacció però el Barça volia més i, al minut 28, Coutinho i Dembélé van fer màgia a La Rosaleda. El francés penetrava a l'àrea malaguenya i posava una gran pilota a Coutinho, que definia amb un toc de taló de luxe per marcar.

Al minut 30 arribava la jugada desafortunada del partit. Samuel va veure la vermella directa per una entrada salvatge i a destemps sobre Jordi Alba. A raó d'aquest incident, el partit es va trencar en el tram final de la primera part. Contra tot pronòstic, els malaguenys van gaudir de clares ocasions de gol, especialment la de En-Nesyri al minut 36, quan rematava sol davant Ter Stegen però l'enviava fora de la porteria.

Amb un home més, resultat favorable i un partit molt important dimecres, els homes de Valverde van sortir amb la intenció de cansar-se el mínim possible. La lucidesa de Dembélé, Coutinho i Suárez no va aparèixer en tota la segona part i no per manca d'ocasions. Els culers van arribar moltes vegades a la porteria rival però no van estar encertats. La més clara de totes va ser de Dembéle només començar el segon temps, amb un xut de volea des de la frontal que va aturar Roberto sense gaire dificultats.

Per la seva banda, el Màlaga, amb més cor que cap, es va mantenir viu en el partit i va disposar d'alguna ocasió que tampoc va saber aprofitar. La relaxació barcelonista i la poca intensitat malaguenya va desesperar el públic, que anava abandonant el camp a poc a poc entre xiulets i escridasses al seu equip.