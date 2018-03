Un Cadí molt motivat per entrar al play-off rep un Uni Girona ferit

Caitlyn Ramirez és dubte per al partit d´avui a la Seu

El Cadí la Seu rep aquest migdia un Uni Girona ferit per l'eliminació de l'Eurocup. Les urgellenques estan «motivades i amb ganes d'afrontar aquest rival», afirma el seu tècnic, Bernat Canut. La lliga regular entra a la recta final. Queden només quatre partits i tot indica que les noies de la Seu es jugaran la classificació per al play-off en el darrer matx de la temporada, a Gernika. «El que està clar és que hem de guanyar algun partit abans, i la primera opció és aquest diumenge», diu Canut. El Cadí rebrà (12.30h, Palau d'Esports Municipal de la Seu) un conjunt molt ampli i complet amb el dubte de la pivot Caitlyn Ramirez, que es va fer una severa torçada de turmell dissabte passat a Madrid, en la victòria davant l'Estudiantes.

El tècnic de la Seu explica que «necessitem fer un molt bon partit si el volem competir». Canut recorda que el gironí «és un equip que, a part de tenir les coses molt clares, juga molt durament i utilitza molt el múscul». I cita fins a cinc jugadores que considera clau a l'hora d'imposar un ritme alt de joc i molta força en cada acció: Martínez, Mendi, Traoré, Evans i Colhado. Per al preparador urgellenc, «no sé si la derrota del dimecres (a l'Eurocup davant el Galatasaray) els haurà anat bé o malament, però ens esperem un molt bon Uni Giron».

Per al Cadí, i més davant el conjunt que entrena Eric Surís, la participació de Caitlyn Ramirez pot ser molt important. Però no està del tot clar que pugui jugar, malgrat que la lesió que es va fer a Madrid va acabar sent menys greu del que es podia presumir. Només ha entrenat, i parcialment, els dos darrers dies. Els metges, els fisioterapeutes i la pròpia jugadora decidiran poca estona abans del matx el seu grau d'intervenció davant d'un Girona que té cedida a la Seu una Helena Oma que té molt més protagonisme que en el seu equip d'origen.