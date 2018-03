El CB Prat s'imposa al Valladolid i posa pressió a l'ICL per la segona plaça

En els dos partits de la jornada jugats ahir, el CB Prat, rival de l'ICL Manresa ara mateix per la segona plaça, va derrotar a casa el Valladolid per deu punts de diferència (67 a 57). Després d'un primer parcial d'empat a 21 punts, el CB Prat va agafar una renda de sis punts (37a 31). Després del descans es va revertir la situació i els val·lisoletans van retallar tres punts la diferència (49 a 46), però en el quart i definitiu parcial els pratencs van posar la directe amb un 18 a 11 que no va deixar cap dubte de la seva victòria. Això malgrat els 20 punts anotats per Gregory Gantt, jugador del Valladolid. El màxim anotador del CB Prat va ser Marlon Ja'Shaun Johnson, amb 18, seguit de Caleb Apochi Agada, amb 13.

Amb aquest triomf, el CB Prat se situa provisionalment en segon lloc, a l'espera del que faci aquesta tarda l'ICL amb el líder Breogán.

També ahir, el filial del Barça Lassa va tenir dificultats per superar el Levitec Osca, al qual va acabar guanyant per un ajustat 88 a 85. En els dos primers quarts, el conjunt blaugrana va anar a remolc, amb dos parcials desfavorables de 18 a 21 i de 19 a 25. Els nou punts de diferència, el Barça Lassa B els va començar a eixugar després del descans (24 a 23), tot i que no va ser fins al darrer tram del partit quan la remuntada va ser plenament efectiva, amb onze punts favorables als locals (27 a 16). Tot i guanyar aquest partit, el Barça Lassa B és quart per la cua, tot i que amb dos triomfs d'avantatge respecte als cuers.