El combinat català sub-16 és eliminat en el darrer sospir per les Balears

La selecció catalana sub-16, amb tres jugadors del Manresa FS, els porters Arnau Pérez i Pau Gimenez, i l'ala Iker Fernández, ha caigut derrotada 5 a 6 contra les Balears i es va acomiadar del Campionat d'Espanya sub-16 que s'està celebrant a Palma de Mallorca. El combinat de Rubén González va aconseguir tres gols de renda en els primers deu minuts de partit, però els amfitrions van mostrar la seva millor versió per remuntar. Quan quedaven 42 segons per a la conclusió de la confrontació, les Balears van marcar el gol de la victòria i es van classificar per a la final, en la qual s'enfrontarà a Madrid avui (11 h).

El combinat català va saltar damunt la pista del Pavelló Poliesportiu Galatzó, de Calvià, amb l'objectiu d'imposar el seu estil de joc des de l'inici. Després d'un parell d'aproximacions, Cecilia va inaugurar el marcador al minut 5 en aprofitar una sensacional assistència de García. A partir d'aquí, Catalunya va trobar-se còmode i va continuar atacant. Primer, Graell va enviar la pilota al fons de la xarxa i, pocs segons més tard, Vilda va batre Caballero amb un toc de qualitat. Els amfitrions no van llençar la tovallola i van començar a generar perill. Amb tan sols dos minuts els Balears van aconseguir empatar el marcador a tres, al minut 14. Tot i la remuntada, els catalans van tornar a avançar-se amb una nova diana de Cecilia després d'una fantàstica assistència de Vidal.

A la represa, el combinat balear va posar una marxa més per intentar anivellar de nou el duel. Martínez, amb un poderós xut creuat a l'interior de l'àrea, igualava la semifinal, 4-4. Els catalans, amb el pas dels minuts, van tornar a agafar les regnes del partit i García va aprofitar una assitència de Vidal per posar el 5-4. En els dar-rers compassos no es va veure cap dominador clar i Catalunya va ser incapaç de sentenciar. Les Balears van empatar a cinc minuts del final i, a 42 segons per al xiulet final, marcaven el 5-6 definitiu.