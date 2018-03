Les Comes 4x4 Festival atreu un públic divers de tot l'estat i França Les Comes 4x4 Festival

Parelles joves amb fills de menys de deu anys, apassionats amants dels tot terreny experimentats i madurs, joves parelles festejant, grups d'amics de trenta anys acampats tot el cap de setmana. Fins i tot, un parell de famílies catalanes d'origen i cultura àrab.

Les Comes 4x4 Festival sedueix un públic divers i heterogeni a causa d'una oferta dissenyada per complaure visitants de totes les edats, ja siguin acèrrims aficionats al motor i als tot terreny, o només desitgin gaudir d'un cap de setmana singular. Singular i quasi irrepetible, doncs hom només podrà gaudir-ne en la propera edició. L'oferta de Les Comes és única.

Milers de persones, set mil i escaig segons els càlculs de l'organització, van gaudir ahir de la segona jornada d'aquesta setena edició de la trobada. El número de persones que han visitat la finca en els primers dos dies de la trobada s'enfila prop de la desena de milers.

El matí d'ahir va ser boirós i humit a Les Comes. Però la via d'accés a l'heretat va registrar un degoteig continu de tot terreny i d'altres vehicles des d'un quart de nou. Mitja hora després, ja s'havia de fer cua per accedir als 70 km de pistes senyalitzades i classificades per colors, segons el seu grau de dificultat, el gran atractiu per als 900 vehicles 4x4 que poden accedir a la propietat durant els tres dies que dura el festival.

Les zones d'acampada no poden acollir més tendes de campanya o autocaravanes. Però a les 8.54 hores acullen poca activitat. És imprescindible refer-se de les vivències d'ahir abans d'afrontar els reptes del dia. A les 9.16 hores, la veu de l' speaker Pep Vila dona la benvinguda als nouvinguts i guia l'exèrcit de dos-cents voluntaris i professionals que fan possible el gaudi de tothom i en garanteixen la seguretat.

La fira comercial també desperta de la seva letargia mentre els quatre vehicles d'origen militar habilitats per fer un tour per Les Comes s'omplen a vessar. Són dos camions Pegaso egipcis i un parell de tot terrent Pink Zawer. S'enduen a més d'una cinquantena de persones, però encara en queden trenta-vuit fent cua mentre en David i en Joel em detallem les seves característiques i prestacions en escassos tres minuts. En retornar la vista a la cua, el seu gruix ja ultrapassa la seixantena de persones. I tot just és un quart d'onze!

La remor llunyana dels centenars de vehicles que recorren pistes vermelles, blaves, negres o marrons ja és una constant. No s'aturarà en tot el dia! Sens dubte, però recórrer les 530 hectàrees de Les Comes amb tota llibertat però amb seguretat és una de les claus de l'èxit de l'aplec, allò quer molts amants dels 4x4 esperen durant tot un any amb deler.

Recórrer el corriol que ens du fins a la zona on es fa l'exhibició de vehicles dakarians ens permet gaudir d'un paisatge natural, silvestre, boscós. Pep Vila figura a l'accés a la pista d'exhibició coordinant-ho tot. Una senyora li demana una selfie i Vila accedeix.



Un autèntic tast del Ral.li Dakar

A les 10.38 hores, el Toyota Land Cruiser de Xavier Foj, el pilot català i estatal amb més participacions al Dakar, obre l'exhibició seguit dels vehicles de Jaume Aregall, el càntabre José Luis Peña i el francès Arnaud Lepillier. En observar la llargada del circuit i en constatar que des de la majoria d'espais és visible pràcticament tot el recorregut dels vehicles s'entén l'acceptació que genera aquest tast del Dakar. Els nens xalen amb les evolucions dels vehicles i els adults, també. «És molt diferent veure això o els cotxes exposats en un estand», comenta una família que sviu el seu bateig de foc a Les Comes. Isidre Esteve, amb el seu Springbok MD i els camions de l'holandès Gerard de Rooy, Jordi Juvanteny i Pep Sabater prenen el relleu dels seus companys. Veure volar literalment les dotze tones del MAN tga 26.480 6X6 de Jordi Juvanteny impressiona! L'espectacle finalitza a les 12.04 hores, però a Les Comes no hi ha temps per aborrir-se: sis minuts després comença la novedosa exhibició d'Ultra4 Iberian Challenge. El públic vibra!

A quarts de dues la fira comercial bull d'activitat i les cues dels bars i restaurants semblen inacabables. S'enceta una treva de dues hores escasses on els àpats en família o amb els amics són els grans protagonistes.

La zona d'oci i esbarjo per a la quitxalla no s'atura ni aleshores. El circuit d'aventura Land Rover, el circuit de vehicles en miniatura dirigits per radiocontrol, el de karts, no descansen ni un instant.

Les corredisses dels entaulats fins a l'últim moment testimonien l'inici del Supertrack Pirelli, dues hores d'espectacle ininteromput. La conferència dels pilots dakarians és el darrer gran al.licient del dia. Quan el redactor, maldestre, descriu l'experiència viscuda, el concert de K-melot delecta els visitants de Les Comes.