El Gimnàstic atropella el Santa Eulàlia i fa un gran pas cap a la salvació

Tres punts d'or. Amb aquesta important i necessària victòria el Gimnàstic de Manresa fa un pas més cap a la permanència a la Divisió d'Honor, després d'imposar-se per un clar 3-0 al cuer Santa Eulàlia d'Eivissa, que va consumar matemàticament el seu descens de categoria. L'equip entrenat per Ferran Costa va canviar la cara a la segona meitat i va ser molt superior enfront d'un rival amb poques solucions. El partit va començar equilibrat per als dos conjunts, sense domini a les àreas i amb pilotades llargues buscant les segones jugades. Els escapulats van començar a tenir aproximacions i van gaudir d'alguna ocasió clara per intentar desfer l'empat en el marcador. Els jugadors d'Eivissa van lluitar i al minut 34 van estar a punt de marcar el primer gol, després que el xut del davanter des del vèrtex de l'area de la banda esquerra s'estavallés al pal.

Just abans d'arribar al descans els manresans van marcar un gol psicològic. Espona va enviar una centrada per la banda esquerra molt bombejada i el porter visitant, amb una clara errada, va ser incapaç de blocar una pilota que va caure als peus d'Albet, el qual la va empènyar al fons de la xarxa i va posar l'1-0 abans del descans. A la represa els locals van sortir amb la intenció de sentenciar i van ser molt superiors i van jugar a plaer. Llorenç va gaudir de dues ocasions clares per sentenciar el partit, tot sol sense porter, però una rematada va estavellar-se al pal (minut 58) i l'altra va sortir fregant el pal (minut 65). Priego va encarrilar els tres punts vuit minuts més tard, amb una magistral falta a la frontal de l'àrea. En el tram final del matx, Ferran Costa va fer descansar jugadors importants i els locals van continuar pressionant. En l'última jugada del partit, Pere, tot sol davant del porter, va deixar el gol fet a Gassan, el qual tan sols va empènyer la pilota.