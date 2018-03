Lezkano: «És més una final per a ells que no per a nosaltres»

A part de torejar preguntes sobre la idoneïtat que els dos col·legiats del partit d'avui siguin del comitè de Lleida i puguin beneficiar l'ICL, el tècnic basc del Breogán, Natxo Lezkano, es va dedicar a intentar treure pressió als seus homes en la prèvia del partit. Contràriament al que va fer en el duel de la primera volta, en aquest cas ha volgut relativitzar el valor de la victòria i va afirmar que «per a nosaltres no és una final, però per a ells sí».

Lezkano, que ha tingut durant la setmana la baixa del suec Löfberg per un esquinç, tot i que l'escandinau podrà jugar, va recordar que «ells veuen el partit com una final. Si perden i queden a tres victòries i l'average a falta de vuit partits seria gairebé definitiu. Nosaltres, en cas de perdre, encara seríem primers, tot i que tindríem el cul estret» perquè la diferència baixaria a un sol partit.



Més difícil d'anotar

Respecte de com pot ser el partit, Lezkano recorda que «es preveien molts nervis a la final de Copa i al final va resultar que el partit va tenir molts punts. Espero el mateix. Ells juguen amb molt ritme i amb tres pivots capaços de sortir botant la pilota. Prioritzen el físic i el domini del rebot per poder córrer el camp. Nosaltres haurem d'evitar que facin cistelles fàcils per poder mantenir la nostra posició de privilegi. Espero un partidàs, amb jugadors de molt nivell a les dues bandes».