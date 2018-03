L'Igualada Rigat no té rival i venç fàcilment el Palafrugell

Ahir, a la pista de les Comes es va viure la jornada més plàcida del campionat. Els Igualadins van rebre a casa un Palafrugell descafeïnat, poc estressat ni preocupat per ocupar els llocs de descens. Els igualadins van poder aconseguir fàcilment un bon marcador i van sumar tres punts que els donen tranquil·litat per encarar el tram final del campionat.

El Palafrugell va tenir alguna iniciativa puntual al primer temps, ja que l'Igualada va donar senyals d'una defensa fluixa, però els homes de Xavier Garcia van deixar que s'esgotessin de mica en mica els minuts del marcador amb certa resignació. En canvi, els arlequinats van anar al descans amb la feina feta. Ahir l'home fort del combinat arlequinat, Met Molas, va descansar força, ja que Fer-ran Lòpez va donar minuts de joc als més joves, fins i tot va fer debutar el jove del planter Oriol Prat.

A l'Igualada li va faltar fluïdesa en atac, però es va posar per davant al minut 11 amb una molt bona jugada de 4 contra 3 amb passada de la mort de Roger Bars cap a Teti Vives, que va rematar directe cap al fons de la xarxa de Luzón. I, en l'últim minut del primer temps, Gerard Miquel va sortir a gran velocitat deixant els homes del Palafrugell enrere, li va fer una passada a Vives per tornar-la a recuperar just quan es trobava sol davant la porteria, i així poder marcar el segon gol.

Després d'una exhibició de patinatge artístic, el ritme al segon temps va ser el mateix. Sergi Pla va marcar un golàs per l'escaire al minut 28 i Jordi Mèndez, amb assistència de Bars, va fer una jugada de manual per marcar el 4 a 0 al minut 37. El mateix Méndez va marcar els seu segon, queva fer pujar el marcador fins al 5-0. Dues últimes victòries davant de dos equips senzills però que l'Igualada estava obligat a guanyar, ja que en aquesta segona volta no havia aconseguit sumar punts.