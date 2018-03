L'últim tren per ser primers passa avui

Ambient de final avui al Nou Congost. No és un partit definitiu, però sí vital per saber si l'ICL Manresa s'ha d'acomiadar definitivament de la idea de pujar directament i centrar-se a tenir la millor posició possible de cara als play-off o bé pot aspirar a derrocar el fins ara intocable Breogán. El pavelló s'omplirà, també, per buscar revenja de la final de la Copa, guanyada pels gallecs. Un duel amb aroma a ACB que ja fa força dies que es viu.

Ho va admetre a la prèvia l'entrenador de l'ICL, Aleix Duran, que va afirmar que «aquest és un partit que ens fa il·lusió, davant d'un rival que té un nivell físic superior a la mitjana de la lliga. Tenen moltíssims recursos i tenim clar que hem de tocar límits individuals. Fins ara, tots els jugadors han tingut bons partits, però ara necessitem que el tinguin molts d'ells, per aspirar a guanyar».

A diferència del partit de la primera volta, en què Duran es treia la pressió de sobre, en aquesta ocasió assegura que «si aconseguim la nostra millor versió, podem guanyar, i estem convençuts que ho podem fer». A més de la victòria, però, hi ha un altre factor: els 17 punts d'average que el Breogán va obtenir a la primera volta. Duran assegura que, «sent realistes, l'hauríem de remuntar per pressionar-los realment. Guanyar el partit depèn de nosaltres. Fer-ho per disset punts ja ha de dependre que ells tinguin una versió dolenta, que es posin nerviosos o que els caigui l'ambient del pavelló al damunt. Estaria bé que passés alguna d'aquestes coses i, a ser possible, totes tres».



El baròmetre de l'anotació

Duran tampoc no té por d'un tempteig alt, ja que «allà els vam estar a punt de guanyar a la Copa amb molts punts, i ho vam fer contra l'Araberri o el Barça B. Hem de dominar aspectes del joc, com la duresa física, que ells han imposat en els partits anteriors, el nivell de les faltes, el ritme o el rebot. L'anotació dependrà d'això, però també de l'encert. Hem de centrar-nos en els primers aspectes, que són els que depenen de nosaltres».

Per dominar el ritme cal parar un Ricardo Úriz, base dels gallecs, que va fer un estrip a l'ICL en els partits anteriors, amb 16 i 23 punts, respectivament. La clau, per a Duran, «serà incomodar-lo i canviar-li la defensa perquè no la pugui llegir». I després quedarà el Congost, del qual «espero que ens ajudi per evitar parcials tan negatius com els de Lugo».