El Manresa FS remunta i obté una treballada victòria

Treballada victòria de l'Eternam Manresa en la complicada pista del Catgas Energia B. El conjunt manresà va disputar una fluixa primera meitat però va saber reaccionar a la represa per remuntar i sumar tres punts per continuar al capdavant.

Els manresans van saltar damunt la pista sense ritme en el primers minuts. El conjunt local va aprofitar les seves dues arribades en la primera meitat per marcar els dos gols. En canvi, l'equip bagenc va gaudir de cinc bones oportunitats per marcar un gol però va ser incapaç de perforar la porteria rival. A la represa la tendència del partit va canviar i els homes de Gerard Florich van dominar i van ser molt superiors. Fouad, nou fitxatge aquesta setmana de l'Eternam, va ser clau i va participar en els tres primers gols manresans per capgirar el marcador (2-3). A tres minuts del final Corvo va encarrilar la victòria amb el 2-4. L'entrenador local va decidir sortir amb el sistema de porter jugador i va aconseguir posar pressió als manresans amb el 3-4. El Catgas Energia B va pressionar molt en el tram final però va topar amb l'encert del porter manresà Aleix.

Ja en l'últim minut del partit, Corvo va sentenciar i arrodonir el marcador amb el definitiu 3-5. La setmana vinent l'Eternam Manresa no té partit de lliga perquè es juga la Copa d'Espanya. D'aquí a dues setmanes rebran la visita de l'Escola Pia de Sabadell. Ahir, el CCR Castelldefels, perseguidor dels manresans, va vèncer el CN Sabadell amb un doble penal quan faltaven 16 segons (4-5).