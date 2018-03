Messi, la gran baixa del partit a causa del naixement del seu tercer fill

? L'estrella del Barça Leo Messi va ser baixa d'última hora en el duel contra el Màlaga per assistir al naixement del seu tercer fill. El club no va especificar el motiu de l'absència de l'argentí i va justificar la seva baixa per «motius personals». Tot i això, el futbolista blaugrana ho va aclarir en una publicació a Instagram, en què anunciava el naixement del seu tercer fill, Ciro. El missatge de Messi a la xarxa social va ser: «Benvingut Ciro! Gràcies a Déu tot ha sortit bé. La mare i ell estan molt bé». L'argentí es va sumar a les baixes de Semedo, Dennis Suárez i Iniesta.