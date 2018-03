El 4x4 de les Comes torna a batre el seu rècord d'assistència

Unes 15.000 persones, 5.000 més que en l'edició del 2017, han pres part durant tres dies en el Festival 4x4 de les Comes, que creix i es consolida any rere any com un dels punts de trobada més concorreguts a tot Europa. En els tres dies de festival s'han arribat als 1.300 vehicles i en cadascuna de les jornades hi ha hagut 900 vehicles alhora a les pistes, el límit marcat per l'organització per tal que es mantingués la qualitat general de l'esdeveniment.

Els 70 quilòmetres de recorreguts senyalats han estat suficients per engolir la massa de gent, i aquesta gran quantitat de públic, provinent de diferents punts del continent, ha tornat a comportar un impacte molt positiu per a l'activitat econòmica de la zona durant els darrers tres dies.

Exhibicions destacades

En el decurs de dissabte i també d'ahir, l'exhibició Dakar BFGoodrich va ser una de les activitats de més èxit. El públic va poder veure en acció alguns dels vehicles del Dakar 2018, com ara els camions de Jordi Juvanteny, Pep Sabater i també el vencedor de l'Àfrica Race, Gerard de Rooy. Pel que fa als cotxes i als side by sides, els buguis, Isidre Esteve, Xavier Foj, Josep Nicolás, José Luis Peña i Jaume Aregall van completar aquesta exhibició.

A més de tots els pilots esmentats, en la conferència sobre el Dakar de dissabte hi va haver el copilot guanyador en cotxes d'enguany, Lucas Cruz, que es va unir a Pep Vila, Moi Torrallardona, Òscar Fuertes, Cristina Gutiérrez, Àlex Haro, Ferran Marco, Alberto Herrero, Chema Villalobos i Rafa Tornabell.

Una gran novetat d'enguany també va ser l'exhibició Ultra4 Iberian Challenge, la disciplina de vehicles 4x4 extrems totalment modificats i preparats per superar obstacles a una gran velocitat. A Europa se celebren dues proves anuals. També va destacar la Supertrack Pirelli. Pel que fa a la fira comercial, aquesta va congregar milers de visitants que van gaudir de les novetats que van oferir cinquanta expositors.

L'esdeveniment, en global, va congregar participants vinguts de més de deu països, com França, Finlàndia, Alemanya, Anglaterra, Itàlia, Bèlgica i Portugal.