La 98a «Volta» es presenta renovada i amb un cartell de figures mundials

La 98a edició de la Volta Ciclista a Catalunya, que es disputarà del 19 al 25 de març, s'ha presentat avui a Barcelona, on ha descobert tots els seus secrets com els detalls del recorregut, el cartell oficial o els nous maillots. La "Volta" tindrà la millor participació possible amb figures com Nairo Quintana, Alejandro Valverde, Rigoberto Urán, Warren Barguil o Fabio Aru, entre molts altres.

El president de la Volta Ciclista a Catalunya, Rubèn Peris, el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, el secretari general d'Empresa i Competitivitat, la diputada d'Esports de la Diputació de Barcelona, Maite Fandos, i la Comissionada d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, Marta Carranza, han explicat avui a INEFC Barcelona tots els detalls de la cursa, que es presenta més emocionant i amb més novetats que mai.

El recorregut de la prova tornarà a trepitjar les 4 províncies de Catalunya, i visitarà després de 25 anys la Val d'Aran i Vielha. Amb sortida a Calella, la "Volta" ha preparat un recorregut on destaquen dues etapes d'alta muntanya, dues de mitja muntanya i tres etapes ideals per a l'esprint o per escapades, i el tradicional final de 8 voltes al circuit de Montjuïc a Barcelona. El recorregut és el següent:

1a etapa: Calella - Calella 152,300 (19 de març)

2a etapa: Mataró - Valls 175,600 (20 de març)

3a etapa: Sant Cugat del Vallès - Vallter 2000 / Setcases (Vall de Camprodon) (21 de març)

4a etapa: Llanars (Vall de Camprodon) - La Molina (Alp) 170,800 (22 de març)

5a etapa: Llívia - Vielha Val d'Aran 212,900 (23 de març)

6a etapa: Vielha - Val d'Aran - Torrefarrera 194,200 (24 de març)

7a etapa: Barcelona - Barcelona 154,800 (25 de març).

El darrer dia de competició, a Barcelona, la "Volta" presenta una de les seves grans novetats, la "reVolta", la prova femenina que es viurà dins del circuit de Montjuïc per primer cop al llarg de la història de la cursa.

Amb un recorregut tant exigent i que previsiblement es decidirà en la darrera etapa, moltes figures mundials tindràn opcions de disputar la victòria de la "Volta", que pertany al grup de la màxima divisió del ciclisme, la UCI World Tour. Fins a tres guanyadors de la "Volta" estaran presents a la sortida de Calella: Nairo Quintana (2016) i Alejandro Valverde (2009 i 2017), del Movistar, i l'irlandès Dan Martin (2013), del UAE Team Emirates.

El guanyador de la Vuelta Fabio Aru (UAE Team Emirates), el segon classificat del Tour Rigoberto Urán (EF drapac p/b Cannondale), el guanyador de la muntanya del Tour Warren Barguil (Fortuneo- Samsic), el podi del Tour Thibaut Pinot (Groupama - FDJ), els germans Yates i Esteban Chaves(Mitchelton- Scott) o els catalans David De la Cruz (Team Sky) i Marc Soler (Movistar), grans protagonistes de la darrera París -Niça, tindran molt a dir durant aquesta setmana de ciclisme per les carreteres catalanes.

Amb totes aquestes estrelles, la "Volta" serà l'epicentre mundial del ciclisme durant la propera setmana, amb la difusió televisiva més gran de la seva història. La cursa es podrà veure fins a 190 països dels cinc continents.

Fruit de l'acord el 2017 amb A.S.O, empresa organitzadora del Tour de França, i amb el vist-i-plau de la Secretaria General de l'Esport, la Volta ha donat un salt endavant en la difusió televisiva, ha renovat la seva imatge i ha augmentat els seus sponsors privats.

L'acte ha servit també per a mostrar els nous maillots de la "Volta", produïts per Gobik, i que mantenen els colors històrics però s'adapten als nous temps amb una nova línia més moderna. El maillot de líder, patrocinat per Catalunya, el maillot de la muntanya, patrocinat per Carrefour, el maillot d'esprints intermedis, patrocinat per Fenié Energía, i el maillot de millor jove, patrocinat perLoteria de Catalunya, seran més visibles que mai a la "Volta". Així mateix s'ha presentat un maillot de millor català que estarà a la venda al públic.

Altres empreses de llarga tradició en el món del ciclismo com Cofidis, que patrocinarà al vencedor d'etapa, Skoda o Named Sport, també han volgut unir el seu nom a la "Volta" en aquesta nova etapa.

En un acte molt emotiu, s'han entregat les Medalles d'Honor de la "Volta" a Manel Gómez, Tomàs Parreu, Teo Cabaleiro, l'Estació de la Muntanya de La Molina, Pere Escobar i Paco Gálvez.

Finalment s'ha presentat també el cartell oficial d'enguany, obra del creador Xavi Palouzié, i que per primera vegada a la història de la cursa és dinàmic, simulant el moviment d'una cadena de bicicleta.

Tot l'espectacle de la "Volta" es podrà viure a partir del proper dilluns a Calella.