El Barça assegura una opció per fitxar Arthur

El FC Barcelona va anunciar ahir al matí que ha arribat a un acord amb el Grémio per fitxar, en el decurs del proper mes de juliol, el centrecampista brasiler Arthur per un preu de 30 milions d'euros més 9 de variables. Aquest acord és només per a aquest període de temps, tot i que podria ser que el club blaugrana decidís fitxar aleshores el jugador però no incorporar-lo a la plantilla fins al proper gener, quan alleugís la nòmina d'extracomunitaris, que ara són Coutinho, Paulinho i Yerry Mina.