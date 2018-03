El Berga obté un plàcid triomf a domicili amb el cuer Bellavista Milán

El Berga va sumar una nova victòria i confirma el seu gran moment de forma després d'imposar-se per un còmode 0-3 amb el Bellavista Milán. Els berguedans van dominar de principi a fi i durant la primera meitat van fallar moltes ocasions clares de gol. A la represa, l'efectivitat va canviar i els visitants van sentenciar. Noguera va marcar el primer gol en una falta indirecta dins de l'àrea. Agus va encarrilar els tres punts amb una gran rematada després d'una centrada precisa per la banda esquer-ra. Noguera va arrodonir el marcador amb el tercer gol amb una gran vaselina per sobre el porter.