Un soci de l'Espanyol d'Esparreguera promou l'homenatge a Davide Astori

Cornellà-El Prat va viure diumenge, en el partit de l´Espanyol amb la Reial Societat, un sentit minut d´aplaudiments (el 13) en homenatge a Davide Astori, capità de la Fiorentina, que havia mort el diumenge anterior d´una aturada cardíaca. Abans de començar l´enfrontament també es va guardar un minut de silenci.

Aquesta iniciativa popular va ser empesa per un soci de l´Espanyol d´Esparreguera, Víctor Casanova, des de les xarxes socials i per mitja també de PericosOnline.

Víctor Casanova ha comentat a Regio7 que «fa uns anys vaig estar a Florència, i normalment allà on vaig aprofito per veure futbol. Ara amb el cas de la mort del capità de la Fiore he vist moltes coincidències com que Dani Jarque va morir a Florència, els dos eren capitans, estaven casats amb una filla, jugaven de centrals.... . També es pot afirmar que l´Espanyol i la Fiorentiva tenen trajectòries paral·leles. Tot això em va moure a tenir un detall amb Davide Astori».