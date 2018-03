El Gironella lluita contra les adversitats i acaba cedint

El Gironella va competir de tu a tu enfront del fort les Franqueses però va acabar cedint al final, en un partit polèmic.

Els locals es van veure sorpresos en el primer minut del partit, ja que van encaixar el 0-1 després d'una passada a l'esquena d'un defensa. Garcia va ser el més llest i va definir amb el primer gol. Ambdós equips van disputar una primera meitat molt igualada, amb alternances i poques ocasions clares de gol.

A la represa, l'àrbitre va expulsar el local Ginestà per doble targeta groga. Tot i l'inferioritat numèrica, els berguedans van continuar competint i gaudint de bones oportunitats. L'àrbitre va tornar a ser el protagonista, ja que va anul·lar un gol del Gironella per possible fora de joc. Els visitants van estar a punt de patir una expulsió, però l'àrbitre, de nou, va perdonar una clara targeta vermella per falta a la frontal de l'àrea. Les Franqueses va aprofitar una contraatac al final per sentenciar i endur-se els tres punts. El Gironella tindrà un partit clau la setmana vinent al camp del Can Rull.