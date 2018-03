Igualada prepara la candidatura per ser la propera Ciutat Europea de l'Esport

Un dels grans protagonistes de la jornada d'ahir va ser el fet que la capital de l'Anoia, de la mà de l'Ajuntament, té ganes de ser la propera ciutat europea de l'esport. Una distinció que s'atorga cada any nivell europeu i que cor-robora la qualitat dels equipaments i el teixit esportiu d'una població en concret. No és pas un esdeveniment multitudinari esportiu. Per aquest motiu, un cop entregats els Neptú, membres de les institucions es van reunir, en to informal, amb els presidents dels clubs esportius Igualadins al restaurant Somiatruites.

Passades les nou del vespre, Marc Castells, Alcalde d'Igualada va traslladar als directius dels clubs la iniciativa per tal que aquests se la fessin també seva. El batlle va apuntar que aquesta fita «ajudarà a la ciutat a arribar als 40.000 habitants, i a consolidar Igualada com la líder de les ciutats mitjanes del país», però també va alertar que de les 5 ciutats que es presenten a Espanya per a aconseguir aquesta distinció, Igualada és la més petita pel que fa als habitants. Reus és una de les poblacions catalanes que està a la llista.

Al seu torn, Maite Fandos, diputada delegada d'Esports de la Diputació de Barcelona va convidar als clubs a equipar les ràtios de dones esportistes i va deixar en evidència que a la sala «tots els presidents dels clubs igualadins són homes». Per acabar Gerard Martí Figueras, secretari general d'Esports, va refermar el «desig compartit amb la Generalitat de què Igualada sigui l'escollida», va convidar als clubs a «ser ambaixadors de la iniciativa».