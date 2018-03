L'Espanyol remunta gràcies a l'encert dels dos davanters

L'Espanyol va haver de remar a contra corrent per derrotar la Reial Societat, en un duel que se li va complicar per culpa d'una errada del central costa-riqueny Óscar Duarte just abans del descans, però l'encert dels seus dos davanters, sobretot d'un Leo Baptistao molt mòbil, van doblegar un conjunt, el d'Eusebio Sacristán,que fa moltes setmanes que es mou amb mediocritat pel campionat i que acabarà la lliga sense cap objectiu clar, un cop eliminat, també, de la Lliga Europa.

La primera meitat va ser dels espanyolistes, en uns minuts en què hi va haver temps per recordar consecutivament l'excapità de la Fiorentina Davide Astori, mort la setmana anterior, i el sempitern Dani Jarque. El fet de jugar amb dos davanters provocava que la Reial no tingués control, però tampoc l'Espanyol no va inquietar Moyá tret d'accions a pilota parada.

Quan semblava que s'arribaria al descans amb empat a zero, Duarte es va fer un embolic amb la pilota als peus. Willian José l'hi va prendre, va avançar i va superar Pau López sense que ningú li plantegés oposició.

Afortunadament per als locals, el gol de l'empat va arribar molt aviat, a la represa. Va ser després d'una ocasió molt clara de Baptistao, que va rebutjar un defensa sobre la línia de gol. L'esfèrica va caure a peus de Granero, que va centrar i el mateix Baptistao, de volea, va igualar.

El partit va caure de la banda donostiarra quan Eusebio va situar Zurutuza al camp, però ell mateix ho va espatllar retirant Willian José. En la jugada posterior, Baptistao pren una pilota a De la Bella i la cedeix a Moreno, que es obstaculitzat per Moyá dins de l'àrea. El mateix Moreno tira el penal, Moyá el para, però el rebot va al davanter de Santa Perpètua que fa quedar els punts a casa.