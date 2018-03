L'Igualada empata a les Comes i es despenja dels llocs capdavanters

L'Igualada va empatar ahir a les Comes contra el Vista Alegre, en un partit en què es va avançar dues vegades en el marcador. L'enfrontament va començar sense ocasions clares de perill per part dels igualadins. Sí que havien avisat un parell de vegades els visitants amb dues jugades que van acabar en córner. Ara bé, als 20 minuts, Fran Arévalo va rebre una pilota a la frontal de l'àrea, va fer dos retalls i va engaltar una forta puntada que es va introduir al fons de la porteria (1 a 0). El partit es va mantenir amb domini altern i amb diverses arribades dels jugadors de Castelldefels. Així va ser que, als 32 minuts, Bernat va provocar penal un per una entrada dins l'àrea, però el llançament de Peralta el va aturar perfectament Dani Lledó. De tota manera, a l'últim minut de la primera part, una sacada de córner va propiciar un xut de Peñas que va desviar lleugerament Juan Cano i que va suposar el gol de l'empat.

La segona meitat va començar amb clar domini del Vista Alegre, que va avisar amb diverses arribades. Els igualadins ho intentaven contrarestar des del mig del camp, i, en una de les poques oportunitats a la represa, Edgar va superar la defensa contrària i, davant la sortida del porter, va fabricar una vaselina que va acabar al fons de la xarxa (2 a 1). Amb tot, l'alegria dels igualadins va durar molt poc perquè, al cap de tres minuts, Faura va fer un gran llançament des de la frontal de l'àrea que va acabar al fons de la porteria (2 a 2). Als darrers minuts, els blaus van buscar el gol que els tornés a desempatar, però ja no hi van ser a temps.