Un mal tercer quart costa al Martorell una nova derrota

El Club Bàsquet Martorell va encaixar una nova derrota a la seva pista, en aquesta ocasió davant el Xuven Cambados gallec, que es va imposar per un resultat final de 61-71. Amb aquesta desfeta, l'equip martorellenc virtualment ha descendit a la Lliga EBA.

En el primer quart els visitants van anotar un parcial inicial de 0-6 amb dues cistelles fàcils d'Orellano i dos tirs lliures de Coby, però els jugadors dirigits per Joan Albert Cuadrat van reaccionar i van agafar quatre punts de renda respecte d'un rival sense velocitat en la circulació de pilota i fluix en defensa (21-17). En el segon període, el Cambados va millorar el joc, però va estar molt desencertat en el triple. Tot i això, va aconseguir un parcial de 0-6 en els darrers 65 segons per empatar el duel a 36 punts a la mitja part de l'enfrontament.

En la segona meitat, els jugadors gallecs van demostrar la seva superioritat, van intensificar la defensa i van clavar un parcial de 0-17 per arribar al final del tercer quart amb setze punts de diferència en el marcador (44-60) i, per tant, el partit gairebé encarrilat. En els darrers deu minuts, el conjunt del Baix Llobregat Nord va tirar d'orgull i caràcter per assolir dos parcials de 7-0 i situar-se a només sis punts del rival (60-66). Però podien haver estat quatre, ja que posteriorment Brià va recuperar una pilota, però enlloc de realitzar una simple safata va voler fer una esmaixada, la qual va errar. Tot seguit, entre Poyatos (que va acabar amb 18 punts, 9 rebots, 5 assistències i 26 crèdits de valoració) i un triple de Villarejo van tancar la victòria per als visitants. En la propera jornada, el Club Bàsquet Martorell visitarà la complicada pista de l'Agustinos Leclerc lleonès, en un matx que es posarà en marxa el proper divendres, 16 de març, a partir de tres quarts de nou del vespre.