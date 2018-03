El Manresa rebrà el líder amb poc crèdit respecte al tercer

El dia que ha fallat el líder Grama, el Manresa no ho ha aprofitat. I és que l'equip de Santa Coloma de Gramanet va perdre ahir a casa amb el Can Vidalet (0-2); però dissabte els manresans van ensopegar a Santa Coloma de Farners (1-2). Per tant, l'equip de Dani Andreu es manté a vuit punts de la primera plaça, a l'espera del partit que aquestes dues formacions han de jugar diumenge al Congost. Si es mira per la banda optimista, és clar que la Grama encara no s'ha escapat definitivament, cosa que pràcticament hauria fet en cas de victòria ahir (ja haurien estat onze punts), i si es mira per la banda pesimista, es pot considerar que el Manresa ha deixat escapar, en quinze dies, sis punts (també va perdre el diumenge anterior al Congost amb la Jonquera) i, per tant, ara podria estar a nomós dos punts.

Amb això, els perseguidors del Manresa sí que han aprofitat aquesta 24a jornada per retallar les diferències. La Montañesa, que va vèncer a Manlleu (1-2) , s'ha situat a quatre punts del Manresa, i el Vic, que va superar el Lloret a domicili (1-2), és ja a sis punts després d'una ratxa de quatre partits seguits guanyant. Més allunyat hi ha el Can Vidalet, el botxí ahir de la Grama (vuit punts).