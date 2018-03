Pere Joan Pusó assumeix la presidència del Manresa FS

El Manresa FS ja té nou president. Es tracta de Pere Joan Pusó, un dels fundadors del club i vinculat al mateix des dels seus inicis de vida, encara que mai amb el càrrec capdavanter de la junta. La seva feina ha estat vinculada gairebé sempre amb la vessant esportiva, tant pel que fa al futbol base com el primer equip.

Després de la dimissió forçada del president anterior, Javi Franco, per un grup de socis i per una part de la directiva, a principi d'any, l'entitat tenia dues possibilitats, segons els estatuts. La primera, la dimissió conjunta de tots els directius per forçar unes eleccions, i la segona, que és la que finalment s'ha escollit, donar la presidència al vicepresident primer, en aquest cas David Planes, o bé a la persona de més edat de la junta, que és Pere Joan Pusó. Planes no ha acceptat ser president i, en canvi, Pusó sí que ha assumit la presidència.

«Hi diversos motius del per què ara he acceptat ser president, alguns fins i tot personals. M'ho he estat pensant unes setmanes i al final he accedit. També perquè la gent de la junta m'ha recolzat i alguns nous membres que he anat a buscar m'han dit que sí», ha comentat Pere Joan Pusó. En un cas així, els estatuts del Manresa FS també permeten remodelar la junta, tant en forma d'ampliació com d'intercanvi de càrrecs. I això és el que ha fet el club. Ha incorporat tres vocals, Àngel Català (extècnic de l'entitat), Toni Charneco (molt relacionat amb el futbol sala, també com a àrbitre), Jordi Puig (ja havia estat directiu anteriorment) i la secretària, Eva Sánchez. Com a vicepresident primer continua David Planes i com a vicepresident segon, Francesc Mañosa. Jordi Pusó es manté com a tresorer i Cristòfol Parra, com a vocal. Precisament aquest vespre, al local social del pavelló del Pujolet ha estat convocada la primera reunió de la nova directiva. La durada del mandat de Pere Joan Pusó al capdavant del Manresa FS serà de poc més de cinc anys, ja que el president anterior, Javi Franco, ja n'ha esgotat pràcticament un.