El president del Prat admet que renunciarien a l'ascens

El CB Prat, gran revelació de la temporada i rival de l'ICL per la segona posició, no té el mateix objectiu final que els manresans: tot i que s'ha reforçat en aquest tram final de curs amb Saúl Blanci i Pep Ortega, l'ascens és una quimera per al club del Baix Llobregat.

El seu president Arseni Conde, admetia aquesta cap de setmana a Catalunya Ràdio que pensar en l'ascens és «impossible, per l'estructura que té l'entitat i pel pressupost que tenim». Conde també va dir que «està clarríssim» que renunciarien a pujar si s'ho guanyen esportivament, entre altres raons, perquè «l'Ajuntament del Prat hauria de construir un pavelló en tres mesos». Actualment, l'equip juga al pavelló Joan Busquets, amb un aforament aproximat de 500 espectadors.

Aquesta renuncia, però, no frenarà l'equip en el tram final de curs. I el president assegura que «els aficionats del Prat ja saben» que l'objectiu no és pujar i, tot i això, «estan molt contents».