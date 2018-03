La Salle l'encerta més en el triple i no dóna cap possibilitat al CN Terrassa

La Salle Manresa va aconseguir una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió en la visita d'un dels seus rivals directes en la lluita per la permanència a Primera Catalana, el Club Natació Terrassa, al qual es va imposar per un resultat contundent de 74-48.

Els jugadors lasal·lians van sortir amb un alt nivell de concentració i ritme que els va permetre tancar un molt bon primer quart, tant en l'aspecte defensiu com en l'ofensiu (23-6). En el segon parcial, algunes badades defensives dels locals, sumades a un augment de la intensitat per part dels visitants, tornaven a situar els jugadors egarencs més a prop en el marcador (39-26) a la mitja part de l'enfrontament.

No obstant, una altra espectacular sortida del conjunt manresà en el tercer període permetia ampliar altre cop unes diferències que ja serien definitives (60-32). En els darrers deu minuts el tècnic local, Jordi Romeu, va aprofitar per donar descans als seus jugadors més importants i minuts als menys habituals, sense veure perillar la victòria en cap moment. Val la pena destacar l'encert en el llançament exterior, amb fins a nou triples anotats, així com també el nivell defensiu mostrat, deixant el rival amb només 48 punts anotats. En la propera jornada, la Salle Manresa visitarà la complicada pista de l'Ipsi barceloní, en un matx que es posarà en marxa el proper diumenge 18 de març a partir de les sis de la tarda.