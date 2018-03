El Sallent aprofita la pilota aturada per imposar-se al Matadepera

El Sallent va encadenar la tercera victòria consecutiva després de disputar un dels millors partits com a local. Els bagencs van dominar davant d'un rival intens que buscava en tot moment les pilotes llargues per intentar fer mal. Els jugadors entrenats per Jordi Capellas van disputar una primera meitat amb domini clar i amb la possessió de la pilota.

Al minut 10, el Sallent va aprofitar un córner per marcar el primer gol. Pla va agafar una pilota morta dins de l'àrea rival per posar l'1-0. Al minut 31, el mateix Pla va aprofitar una bona assistència de Besora en una falta lateral per afusellar el porter i encarrilar els tres punts per als bagencs. Amb aquest resultat de 2-0 favorable al conjunt de Sallent es va arribar al descans. A la represa, la dinàmica del partit no va canviar i els locals van controlar en tot moment l'avantatge i el ritme de joc. El Matadepera va desplegar un joc molt directe però va topar amb una sòlida defensa local. Els visitants van gaudir de la millor ocasió del partit, ja en el temps afegit, en enviar una pilota al pal.

Amb aquests tres punts, el Sallent agafa certa distància amb la part baixa de la classificació. En la propera jornada de la lliga, els jugadors de Jordi Capellas visitaran el camp del Berga, conjunt que també gaudeix d'un bon estat de forma.