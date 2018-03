André Gomes: «Tinc por de sortir al carrer per vergonya»

El jugador del FC Barcelona André Gomes ha reconegut en una entrevista a la revista Panenka que gaudeix durant els partits, a més de destacar que és massa exigent amb si mateix i que no es veu capaç de traslladar als partits el bon nivell a què s'entrena.

«No em sento bé al camp, no estic gaudint del que puc fer. Els meus amics diuen clarament que vaig amb el fre de mà al camp», se sincera el migcampista portuguès en una entrevista publicada al número 72 de la revista Panenka.

André Gomes s'atreveix a comparar la seva estada al Barça, fins i tot, amb un petit infern. «Els primers sis mesos van ser bastant tranquils, amb el meu temps d'adaptació, però després les coses van canviar. Potser la paraula no sigui la més correcta però es va tornar una mica infern perquè vaig començar a tenir més pressió», argumenta. «Amb la pressió visc bé, amb el que no visc bé és amb la pressió per a mi mateix. Sóc massa autocrític, perfeccionista, no tolero equivocar-me mai i és una cosa en què estic treballant per millorar».

Tanmateix, aquesta pressió que té als partits i que el porta a no ser ell mateix, no la té en els entrenaments: «Entrenant-me estic molt tranquil. Òbviament que hi ha algun dia que estic una mica malament de confiança perquè fins en els entrenaments es nota. Saps que has patit. Potser he jugat el dia abans o dos dies abans i encara estic amb la imatge negativa del partit, que no em permet seguir endavant».

Gomes, de 24 anys i fitxat del València l'estiu del 2016, admet que «pensar massa em fa mal, perquè penso en les coses dolentes i, després, en el que he de fer, i vaig sempre a remolc. Encara que els meus companys em donen bastant suport, les coses no em surten com ells volen que surtin».



Té por de sortir de casa

Sense saber per què viu aquesta peculiar sensació, l'internacional portuguès reconeix que es tanca en els seus mals. «No em permeto treure la frustració que tinc. Llavors, el que faig és no parlar amb ningú, no vull molestar ningú. És com si em sentís avergonyit. M'ha passat més d'una vegada el fet de no voler sortir de casa, que la gent et pugui mirar, tenir por de sortir al carrer per vergonya», desvela André Gomes, que comença a ser xiulat al Camp Nou, però que segueix tenint la confiança del seu tècnic, Ernesto Valverde.