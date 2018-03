Gran partit sense premi del CN Minoria femení davant del líder CN Sabadell B

A les piscines manresanes es va celebrar el partit que enfrontava els dos primers classificats de la segona fase de la lliga catalana femenina de Primera Divisió, el CN Minorisa (2n) i el CN Sabadell B (1r). El partit no va decebre i va tenir tots els ingredients d'un gran enfrontament: gols, bon joc i emoció. El resultat final, victòria mínima de les vallesanes, no va ser el més just, ja que les d'Àngel Peirón van merèixer com a mínim un empat, que hauria estat vital per tal d'assegurar la seva participació en el campionat d'Espanya del proper mes de maig.

El primer quart va finalitzar amb empat a dos gols, amb alternances en el marcador i gols, en les amfitriones, de César i Casasayas. El joc desenvolupat per les manresanes convidava a l'optimisme, però el líder de la competició va imposar la seva condició en el segon període de joc per fer que s'arribés a la meitat del partit amb un 5 a 7 en el marcador. Els tres gols de les de casa van ser rubricats per Casasayas, Peirón i Puerta.

Res no estava decidit i, malgrat que el tercer parcial també va ser per a les sabadellenques, l'ànim de les del centre de Catalunya no va defallir. A vuit minuts del final del matx el resultat era de 7 a 10. Les anotacions de les minoristes en el tercer període van ser obra de César i Peirón. Amb gols de Flores, Toribio i Casasayas, les manresanes empataven a 10 gols quan faltaven 3'41'' per a la conclusió del partit. Intercanvi d'oportunitats per a ambdós equips, però van ser les jugadores del B del campió d'Europa les que van aconseguir la victòria.



El CN Minorisa B planta cara

A Segona Catalana B, el CN Minorisa B va saber plantar cara a un rival superior com el CN Poble Nou B malgrat la derrota final per 7 a 12. Els manresans van jugar de tu a tu en tots els parcials de l'enfrontament: 0-1, 2-4, 3-4 i 2-3.