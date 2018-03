Pep Guardiola no abandona el llaç groc tot i la sanció de la federació anglesa

El santpedorenc Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha lluït una vegada més el llaç groc fent cas omís a la Federació Anglesa (FA), que ja el va sancionar amb 22.500 euros divendres passat per portar el símbol de suport als independentistes catalans empresonats.

El preparador del Bages va lluir el el llaç al seu jersei. I no va ser l'únic símbol. També, a la solapa de la jaqueta, va portar una flor groga per la campanya 'Great Daffodil Appeal', que pretén recaptar fons per la fundació Marie Curie a favor dels malalts terminals.

I a l'altra solapa, Guardiola va lluir un altre símbol, concretament un 'ninot' que forma part de la campanya 'Prostateuk', amb la qual s'intenta conscienciar sobre el càncer de pròstata.

L'ús del llaç groc infringeix les reglamentacions de la FA, fet pel qual Guardiola va ser advertit en dues ocasions abans que l'ens federatiu el sancionés. A més de la multa imposada al tècnic de Santpedor, la FA també el va advertir sobre la seva conducta futura.

"Vaig dir des del principi que si la FA considera que no hauria de fer servir el llaç groc, ho acceptaria, però el fet que el faci servir o no, no vol dir res, perquè el llaç groc sempre hi serà, es vegi o no, fins i tot si el porto a la roda de premsa o després del partit, no importa ", ja va afirmar Guardiola dimarts passat.

Per la seva banda, el president de la FA, Martin Glenn, ha insistit que el llaç groc és un símbol polític. "Per ser honest, i per ser molt clar, el llaç groc de Pep Guardiola és un símbol polític, és un símbol de la independència catalana (...) Tot el que fem és aplicar les lleis del joc de manera equitativa", ha sentenciat Glenn.